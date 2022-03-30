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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 علاجات طبيعية تخلصك من التهاب اللثة.. تعرفى عليها

التهاب اللثة
التهاب اللثة

يمكن أن يكون ألم اللثة أو التهابها مؤلمًا حقًا من الضروري الانتباه إلى صحة أسنانك لمنع التهاب اللثة فغالبًا ما تكون الأعراض خفية للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها إليك أسباب التهاب اللثة وأسرع العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندي


ما هي أسباب التهاب اللثة؟


 تشمل العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب اللثة ما يلي:

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل

داء السكري
بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل 
إذا كنت تعاني بالفعل من التهاب اللثة ، فإن الذهاب إلى طبيب الأسنان ليس الحل الوحيد. هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تخفف الألم .

 فيما يلي قائمة بأفضل العلاجات المنزلية لالتهاب اللثة التي يمكن أن توفر الراحة من هذه الحالة المؤلمة.

العلاجات المنزلية لالتهاب اللثة

 

1. الغرغرة المالحة لتخفيف التهاب اللثة

سوف تحتاجين
1 ملعقة كبيرة ملح طعام
كوب من الماء الدافئ
 

ما عليك القيام به


تحضير المحلول عن طريق خلط الملح في الماء وتغرغر بهذا المحلول بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة.
ويمكنك تكرار ذلك  هذا 3-4 مرات في اليوم ، خاصة بعد وجبات الطعام يعد الماء المالح مضاد للجراثيم  و يهدئ اللثة ويساعد على تقليل التورم الناجم عن التهاب اللثة 

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2. جل الصبار لعلاج التهاب اللثة

 

سوف تحتاجين
 

ورقة الصبار

ما عليك القيام به

ضعي طبقة من هذا الجل على اللثة المصابة ويمكنك تركه أو الغرغرة بعد بضع دقائق بالماء العادي.
قم بتخزين ما تبقى من هلام الصبار في وعاء محكم.

3. القرنفل لتخفيف التهاب اللثة
 

سوف تحتاج


1-2 قطرات من زيت القرنفل

ما عليك القيام به
ضع الزيت العطري مباشرة على اللثة الملتهبة واتركيه ويمكنك أيضًا وضع 2-3 قطع قرنفل بالقرب من اللثة إذا لم يكن لديك زيت القرنفل العطري فقط يمكنك وضع زيت القرنفل 2-3 مرات في اليوم

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