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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صامويل إيتو تعليقاً على تأهل الكاميرون لكأس العالم: «نراكم في قطر»

ايتو
ايتو

علّق صامويل إيتو على تأهل منتخب الكاميرون إلى نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر، بعد فوزه القاتل على مضيفه منتخب الجزائر بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.


وكتب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في تغريدة له عبر حسابه علي تويتر: "نراكم في قطر".


وكان المنتخب الجزائري فاز على نظيره الكاميروني 1 / صفر ذهابًا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب الكاميروني 2 / 1 على مضيفه الجزائري إيابًا مساء الثلاثاء ليتأهل المنتخب الكاميروني بالهدف الاعتباري إثر تعادل الفريقين 2 / 2 في مجموع المباراتين.

 



 

صامويل ايتو كأس العالم الجزائر مونديال الكاميرون التصفيات الأفريقية

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