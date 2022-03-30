صامويل إيتو تعليقاً على تأهل الكاميرون لكأس العالم: «نراكم في قطر»

علّق صامويل إيتو على تأهل منتخب الكاميرون إلى نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر، بعد فوزه القاتل على مضيفه منتخب الجزائر بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.



وكتب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في تغريدة له عبر حسابه علي تويتر: "نراكم في قطر".



وكان المنتخب الجزائري فاز على نظيره الكاميروني 1 / صفر ذهابًا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب الكاميروني 2 / 1 على مضيفه الجزائري إيابًا مساء الثلاثاء ليتأهل المنتخب الكاميروني بالهدف الاعتباري إثر تعادل الفريقين 2 / 2 في مجموع المباراتين.





