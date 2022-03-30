عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جويل مردينيان تبرز أنوثتها بـ"تاتو أسد".. صور

جويل مردينيان
جويل مردينيان

 


اعتادت الفنانة والإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور "إنستجرام"، لتستعرض رشاقتها وتناسق قوامها بشكل لافت.


ظهرت جويل مردينيان باطلالة عصرية، مرتدية فستان قصير مصممًا من قماش ناعم اتسم بالألوان الزاهية والرسومات المبهجة، كشفت عن التاتو اسد علي كتفها واخر في أحد قدميها، عكست الإطلالة رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.


جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.


تزوجت مرتين : الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. وأخيرًا تبنت طفلًا سمته نايثين.


 

IMG_٢٠٢٢٠٣٣٠_٠١٣٦٣٧
IMG_٢٠٢٢٠٣٣٠_٠١٣٦٣٧
إطلالة جويل مردينيان الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان تاتو اسد اطلاله جريئه الفنانة والإعلامية إطلالة عصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

للمرة الرابعة في تاريخه.. منتخب غانا يتأهل لكأس العالم بالتعادل مع نيجيريا

ترشيحاتنا

هذا العنف غير مقبول.. أمريكا تدين حادث إطلاق نار شرق تل أبيب

بعد ضبط 20 طن دقيق.. محافظ قنا: لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية

خطر.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض الجمعة

شاهد .. اعتداء جماهير السنغال على محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

سامي إمام يشرح طريقة تسجيل الشقق السكنية على التطبيق الإلكتروني للشهر العقاري|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ