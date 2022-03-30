جويل مردينيان تبرز أنوثتها بـ"تاتو أسد".. صور



اعتادت الفنانة والإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور "إنستجرام"، لتستعرض رشاقتها وتناسق قوامها بشكل لافت.



ظهرت جويل مردينيان باطلالة عصرية، مرتدية فستان قصير مصممًا من قماش ناعم اتسم بالألوان الزاهية والرسومات المبهجة، كشفت عن التاتو اسد علي كتفها واخر في أحد قدميها، عكست الإطلالة رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.



جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.



تزوجت مرتين : الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. وأخيرًا تبنت طفلًا سمته نايثين.



