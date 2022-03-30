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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف حكيمي بعد تأهل المغرب كأس العالم: هذا ما تستحقونه

اشرف حكيمي
اشرف حكيمي

 


احتفل أشرف حكيمي تأهل منتخب بلاده المغرب لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكتب حكيمي عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام " إلى المونديال هذا ما تستحقونه".


افتتح عز الدين أوناحي التسجيل للمغرب في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز طارق تيسودالي الهدف الثاني لمنتخب المغرب في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم “ أسود الأطلس” بثنائية.

وفي الشوط الثاني، واصل المغاربة تفوقهم، حيث عاد أوناحي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 54 من متابعة لتمريرة زميله تيسودالي.

وسجل أشرف حكيمي الهدف الرابع للمنتخب المغربي في الدقيقة 70 من متابعة لتسديدة زميله أوناحي.

وسجل بين مالانجو هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد في الدقيقة 77، والذي لم يكن كافيًا لمنع المغرب من مرافقة تونس للمونديال للمرة السادسة في تاريخها.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في الكونغو انتهت بالتعادل بين المنتخبين بهدف لمثله.

 

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