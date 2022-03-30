وائل القباني: حسام حسن أو إيهاب جلال الأحق بتدريب المنتخب.. فيديو

قال وائل القباني، إن المنتخب المصري يضم لاعبين جيدين ولكن لم يتم إخراج كل إمكانياتهم في مباراة السنغال، موضحا أن السنغال لا يضم بين صفوفه أفصل لاعبين في العالم ولكن يلعبون في أفضل أندية العالم.



وأضاف القباني، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللاعبين يكتسبوا الثقة من الجهاز الفني والجمهور .



وأوضح وائل القباني، نجم الزمالك الأسبق، أن لاعبي منتخب السنغال أضاعوا فرصتين خلال مجريات اللقاء لا يضيعوا.



واقترح وائل القباني، نجم الزمالك الأسبق، تولي حسام حسن أو إيهاب حلال لتولي تدريب منتخب مصر.

