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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب الانبعاثات.. كندا تحظر دخول بعض موديلات أودي الرياضية.. تفاصيل

طرازات أودي RS3 و TT
طرازات أودي RS3 و TT RS

أعلنت شركة أودي كندا ، عن حذف جميع صور وفئات وأسعار طرازات أودي RS3 و TT RS من موقعها الرسمي ، والتى تعد خطوة غير تقليدية ومفاجئة .

 

وعلى الفور صدرت العديد من التقارير العالمية من خبراء السيارات،  و رجحت أن سبب الحذف من موقع أودي الرسمي هي النسبة العالية من الانبعاثات الصادرة من السيارتين، والغير مصرح بها داخل الحدود الكندية، وفقاً للائحة قوانين الإنبعاثات الصارمة التي أقرتها هيئات المحافظة على البيئة والاتحاد الأوروبي.

 

وأكدت التقارير ، أن بهذه الخطوة قد تكون نهاية رحلة أودي RS3 و TT RS للأبد في كندا، ليخسر سوق السيارات الكندي اثنتين من أهم السيارات التي تحظى بمتعة قيادة فريدة من نوعها بفضل نظام الدفع الرباعي ومحرك أودي الـ5 أسطوانات سعة 2.5 لتر تيربو والذي يولد قوة 401 حصان وعزم 480 نيوتن متر.

 

ويسمح المحرك للسيارتين بالتسارع من السكون لسرعة 100 كم\س خلال زمن هو الأسرع في هذه الفئة بمقدار 3.8 ثانية فقط، وتصل لسرعة قصوى تبلغ 290 كم\س، كما أنها تحتوي على منظومة فرامل من السيراميك لتكون قادرة على كبح السيارة في أسرع وقت ممكن.

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