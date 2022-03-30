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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | زيادة فى أسعار فورد فوكاس.. الكشف عن هوندا سيفيك 2022 الهجينة بالكامل.. مزاد سيارات جديد بالسوق المصري

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

بـ 50 ألف... زيادة فى أسعار فورد فوكاس بمصر

أعلنت وكيل  شركة فورد في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طرازاتها ، كباقى الشركات الاخرى بسبب زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه ، وشملت هذه الزيادة فورد فوكاس الاكثر انتشاراً في السوق المحلي .

 

مزاد سيارات جديد بالسوق المصري.. تفاصيل

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

 

سعر ومواصفات شيري تيجو 7 برو في السوق المصري

ارتفعت مؤخرا أسعار السيارة طراز تيجو 7 برو ، بعد ان أعلن وكيل العلامة التجارية شيري الصينية في مصر، عن زيادة أسعار عدد من طرازاته داخل السوق المحلي نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري .

 

رسميا.. الكشف عن هوندا سيفيك 2022 الهجينة بالكامل

أعلنت شركة هوندا العالمية ، الكشف الرسمي عن الجيل الحادي عشر من السيارة طراز سيفيك هاتشباك بالتزامن مع عام 2022 الذي يوافق الذكرى الخمسين لتأسيس طراز سيفيك التاريخى .

 

تبدأ من 560 ألف جنيه.. تعرف على أسعار ومواصفات بيجو 3008 موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو الفرنسية داخل السوق المحلية المصرية، عن طرح السيارة بيجو 3008 موديل 2022 التى تنتمى إلى  فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، بالسوق المصرية.

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