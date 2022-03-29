بـ 50 ألف... زيادة فى أسعار فورد فوكاس بمصر

أعلنت وكيل شركة فورد في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طرازاتها ، كباقى الشركات الاخرى بسبب زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه ، وشملت هذه الزيادة فورد فوكاس الاكثر انتشاراً في السوق المحلي .

فورد فوكاس موديل 2022

واوضح وكيل فورد ان الزيادة السعرية الجديدة للسيارة فورد فوكاس وصلت الى 50 الف جنيه دفعة واحدة ، وتعتبر هذه هى الزيادة الثانية للطراز خلال العام الحالى .

وتستمد السيارة فورد فوكاس موديل 2022 ، قوتها من محرك 1500 سي سي 3 سلندر بقوة 120 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات وجر أمامي . وحملت السيارة تصميم جديد كلياً في الامام والخلف مع تغييرات في شكل السيارة والتجهيزات الداخلية فيها ، ومزيد من توفير الوقود .

فورد فوكاس موديل 2022

ترتكز السيارة فورد فوكاس موديل 2022 على جنوط رياضية يترواح قايسها بين 16 و 17 بوصة، بينما تضم فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني للمكابح، ونظام متابعة ضغط الهواء بالاطارات، مع حساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف.

فورد فوكاس موديل 2022

وتحتوي السيارة فورد فوكاس موديل 2022 على نظام صوتي يتراوح بين 6 و 10 مكبرات صوتية، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، مع مثبت سرعة وزجاج كهربائي ومكيف هواء.

فورد فوكاس موديل 2022

وجاءت ارتفاع سعر السيارة فورد فوكاس كالتالي :

- فئة تريند 425 ألف جنيه بدلاً من 375 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه

- فئة كونكتد سيدان 455 ألف جنيه بدلاً من 405 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه

- فئة تيتانيوم 490 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه

- فئة تيتانيوم اكس 535 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه

- فئة فوكاس هاتشباك كونكتد 445 ألف جنيه بدلاً من 395 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.