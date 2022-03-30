سلاف فواخرجي تخطف الأنظار بالهوت شورت الأسود



حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت سلاف فواخرجي فى الصور بإطلالة شتوية جذابة، حيث ارتدت فرو اسود وهوت شورت جلد باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.



وتشارك سلاف فواخرجي فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.



يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.



يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل عنبر 6 مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.