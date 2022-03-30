تصفيات كأس العالم.. بيرو تتأهل إلى الملحق

فاز منتخب بيرو على ضيفه منتخب باراغواي (2-0) في مباراة الجولة الـ 18 والأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.





وبالتالي يتأهل المنتخب البيروفي لمباراة الملحق العالمي بعد أن احتل المركز الخامس في التصفيات برصيد 24 نقطة.





وسيواجه الفائز من مواجهة الملحق الآسيوي بين منتخبي الإمارات وأستراليا، في شهر يونينو القادم، لتحديد المتأهل إلى المونديال.