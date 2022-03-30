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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب: ثقتنا في منتخبنا هتفضل دائما وأبدا تحيا مصر

سمية الخشاب
سمية الخشاب

 


علقت الفنانة سمية الخشاب، على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل لـ كأس العالم في قطر 2022.


وكتبت سمية عبر حسابها علي تويتر "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ثقتنا في منتخبنا هتفضل دائما وابدا وتحيا مصر وقدر الله وما شاء فعل".


وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

 

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرة.

 


 

الفنانة سمية الخشاب كأس العالم منتخب مصر المنتخب المصري قطر 2022 أسود التيرانجا

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