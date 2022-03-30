سمية الخشاب: ثقتنا في منتخبنا هتفضل دائما وأبدا تحيا مصر



علقت الفنانة سمية الخشاب، على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل لـ كأس العالم في قطر 2022.



وكتبت سمية عبر حسابها علي تويتر "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ثقتنا في منتخبنا هتفضل دائما وابدا وتحيا مصر وقدر الله وما شاء فعل".



وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرة.

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