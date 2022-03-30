حسن الرداد لـ لاعبي المنتخب الوطني: ‏هارد لك.. واللي جاي أفضل

علق الفنان حسن الرداد علي خسارة منتخب مصر من السنغال وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل على حساب الفراعنة بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.



وكتب الرداد عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هارد لك ‎#لمنتخب_مصر و إن شاء الله اللى جاى افضل."



وتمكن منتخب السنغال من حصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، بعد الفوز أمام مصر بنتيجة 3-1 في ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف وحيد للأسود.



وسجل لمنتخب مصر السولية الركلة الثالثة لمصر، بينما أضاع محمد صلاح أول ركلة للمنتخب وأضاع زيزو ركلة الجزاء الثانية وأضاع مصطفي محمد الركلة الرابعة لمصر.



وأضاع كوليبالي ضربة الجزاء الأولى لمنتخب السنغال و تصدي الشناوي ببراعة للركلة الثانية التي سددها سيس بينما سجل اسماعيلا سار الركلة الثالثة وسجل ساديو ماني اخر ركلة جزاء.





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