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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حميدة يتحدث عن مشواره الفني علي مسرح الجزويت

محمود حميدة
محمود حميدة

يستضيف صالون الجزويت الثقافي لشهر مارس الفنان الكبير محمود حميدة، في لقاء مفتوح مع الجمهور يديره الكاتب هشام أصلان، وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء على مسرح ستوديو ناصيبيان "جزويت القاهرة".

ويعد اللقاء هو الأول، من لقاءات الصالون، الذي تستضيفه الجزويت على أرض المسرح بعد احتراقه في أكتوبر الماضي.

 

، واستضاف صالون الجزويت الشهري، خلال ثلاث سنوات، مجموعة من أهم فناني ومثقفي مصر، فيما تأتي فكرة مواصلة عقده على أرض المسرح بعد احتراقه، في سياق استمرار إقامة الأنشطة بأبسط الإمكانيات، وأن خير وسيلة للحفاظ على التراث الذي قدمته "الجزويت" هو مواصلة العمل، حيث كان الشعار الذي أطلقوه فور الحادث المروع، هو أن الفن لا يحترق، معتبرين زيارة الفنان الكبير محمود حميدة للصالون، مبادرة لدعم "جزويت القاهرة" في استمرار نشاطها.

يذكر أن أخر أعمال النجم محمود حميدة مسلسل "نقل عام" تأليف وليد خيرى وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة . 

محمود حميدة صالون الجزويت الشهري ستوديو ناصيبيان مسرح ستوديو ناصيبيان النجم محمود حميدة Arts Entertainment

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