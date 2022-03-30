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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على قنوات عرض مسلسل سوتس بالعربي في رمضان

أبطال مسلسل سوتس
أبطال مسلسل سوتس

أيام قليلة وينطلق الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 من بين الأعمال المقرر أن تخوض المنافسة مسلسل سوتس بالعربي والذي يقوم ببطولته آسر ياسين.

سيتم عرض مسلسل سوتس بالعربي على عدد من القنوات التليفزيونية والتطبيقات الإلكترونية، حيث حصلت مجموعة قنوات cbc  علي حق عرض المسلسل بشكل حصري، بينما حصلت مجموعة قنوات osn المشفرة هي الأخرى علي حقوق عرضه، فيما سيتم طرح الحلقات علي منصة watch it.

وكان قد حظي خبر تقديم نسخة عربية من مسلسل Suits بتغطية إعلامية من قبل المواقع الأجنبية خاصة موقع فاريتي الذي كشف عن الشخصيات التي سيقدمها الفنانون العرب في مسلسل "سوتس" والمقتبسة من أحداث النسخة الأمريكية. 

 كما أوضحت فاريتي أن المسلسل الذي قدم على مدار 9 مواسم، تم التعاقد على تقديم موسمين منه مبدئيا، عبر 30 حلقة تذاع يوم 2 أبريل المقبل لأول مرة في الشرق الأوسط. 

مسلسل "سوتس" الذي بدء تصويره في يناير الماضي، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.

سوتس سوتس بالعربي آسر ياسين مسلسل suits Arts Entertainment

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