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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 30- 3- 2022

أسعار العملات
أسعار العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء 30- 3- 2022.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.37  جنيه للبيع، و18.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو  20.45  جنيه للبيع و20.04 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 24.17 جنيه للبيع و23.86 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي  4.89 جنيه للبيع و4.86 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتى60.37 جنيه للبيع و 57.74 جنيه للشراء.

 

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