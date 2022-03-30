الخزانة العامة: 50% زيادة فى الكميات المطروحة من «الفكة» خلال شهر رمضان

أكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، أن احتياطي العملات المعدنية المساعدة «الفكة» يكفى احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام ونصف العام، موضحًا أن مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» تصرف حصصًا إضافية من «الفكة» خلال المواسم والأعياد.

أضاف أنه سيتم زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة ٥٠٪ خلال شهر رمضان؛ بما يسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتلافى حدوث أى اختناقات فى مواقف السيارات أو الأسواق.

قال إنه تم توفير العملات المعدنية المساعدة «الفكة» اللازمة لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، لافتًا إلى أن إجمالى إنتاج «الفكة» شهريًا يصل إلى ٤٥ مليون جنيه.

أشار إلى أن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتى «الخزانة العامة» و«سك العملة» في كيان واحد، أسهم كثيرًا فى تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بكل دقة، ومن ثم سرعة تلبيتها؛ بما يضمن التيسير على المواطنين.