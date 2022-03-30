متردد .. تفاصيل جديدة فى عروض مانشستر سيتي والريال لضم هالاند

كشفت تقارير إعلامية عن مصير النرويجي ايرلنح هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني في قادم الأيام.

ذكرت التقارير الإعلامية أن رفض المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند عرض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الانتقال الى ريال مدريد الإسباني ليس نهائيا.

وقالت: يستمر هالاند في مناقشة مستقبله في غضون أسابيع قليلة، من أجل حسم قراره النهائي ووجهته المقبلة بعد الرحيل عن بوروسيا دورتموند الألماني.

وفقًا للتقارير الصحفية السباق تم تقليصه إلى ناديين فقط وهما مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بعد خروج نادى برشلونة.

أوضحت أن رفض النرويجي ايرلنح هالاند العرض الأول من سيتي الأسبوع الماضي ليس نهائيا، والذي أرسله النادي الإنجليزي لوالده ووكيل أعماله مينو رايولا.

أشارت إلى أن عرض نادى مانشستر سيتي وصل إلى راتب أسبوعي تصل قيمته 600 ألف يورو، بمبلغ إجمالي يتراوح بين 27 إلى 28 مليون يورو سنويًا بشكل صافي.

وشددت علي أن رفض المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند لعرض نادي مانشستر سيتي ليس نهائيًا، لأنه ينتظر قرار ريال مدريد، بسبب اعتبار النادي الإسباني هو الأولوية الأهم له بغض النظر عن الأموال.

وأكدت التقارير الإعلامية على أن ريال مدريد يفضّل تأجيل صفقة هالاند إلى صيف 2023، لأنه سيركز هذا الصيف على ضم كيليان مبابي، لكن هذا قد يجعل إيرلينج هالاند يرضخ لعروض مانشستر سيتي في نهاية المطاف، فهو يريد مغادرة بوروسيا دورتموند عقب نهاية الموسم. لاسيما وأن اللاعب يتعرض لضغوط كبيرة من وكيل أعماله ووالده بشأن عروض السيتزنز.

لفتت إلى أن مجموع التعاقد مع هالاند سيتكلف مبلغ 200 مليون يورو، 100 مليون يورو يحصل عليها دورتموند كقيمة انتقال وهو ما ينفي وجود شرط جزائي في عقده، بالإضافة لـ 50 مليونًا لمينو رايولا و50 أخرى لوالد اللاعب.

وكان برشلونة الإسباني قد أعلن بشكل رسمي انسحابه من الصفقة، بسبب التكلفة الكبيرة من أجل إتمامها خاصة أن والد هالاند ووكيله مينو رايولا يطلبان عمولة تتخطى حاجز الـ60 مليون يورو لإتمامها.