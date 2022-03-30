محمد صلاح ليس الأول.. 9 لاعبين عالميين لم يشاركوا في نهائيات كأس العالم

عاش الفرعون المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، ليلة صعبة بعد خسارة مصر مبارتها أمام السنغال حيث استهدفه الجمهور السنغالي وباقي اللعيبة بكثير من أشعة الليز أثناء تنفيذهم ركلات الترجيح مما نتج عنه مضايقتهم وفقدانهم التركيز خلال مبارة التأهل لكأس العالم 2022.

الفرعون المصري، محمد صلاح

وألقت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية الضوء على 9 لعيبة كرة قدم عالميين عبر التاريخ أخفقوا في الوصول لنهائيات كأس العالم لكنهم لم يفشلوا في مسيرهم الكروية وإسعاد عشاق كرة القدم في معظم دول العالم أجمع.

جورج بست

جورج بست

لم يتمكن لاعب كرة القدم بمانشستر يونايتد، ومنتخب أيرلندا الشمالية من إيصال فريقه الوطني إلى كأس العالم في أي وقت من مسيرته المتوهجة رغم أنه كان يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال ذروته، لكن مع فريقه الوطني شارك 37 مرة وسجل 9 أهداف فقط ولم ينجح في اللعب في البطولة.

ألفريدو دي ستيفانو

ألفريدو دي ستيفانو

ألفريدو دي ستيفانو كان لاعب كرة قدم ومدربًا أرجنتينيًا محترفًا، ويُعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في كل العصور، وشارك اللاعب الذي قيل أنه الأفضل على الإطلاق من قبل بيليه باللعب في 3 منتخبات وطنية مختلفة، بما في ذلك إسبانيا وكولومبيا والأرجنتين، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن مهاجم ريال مدريد السابق من الوصول إلى كأس العالم.

دانكن إدواردز

دانكن إدواردز

دانكن إدواردز ‏ لاعب كرة قدم إنجليزي لعب لصالح نادي مانشستر يونايتد، ولحساب المنتخب الإنجليزي وتوفي متأثرا بجروح أصيب بها في كارثة ميونيخ الجوية عام 1958 عمر 21 عامًا فقط، وقال نجم يونايتد السابق، تومي دوشيرتي عن لاعب خط الوسط: «ليس هناك شك في ذهني أن دنكان كان سيصبح أعظم لاعب على الإطلاق، ليس فقط في كرة القدم البريطانية، مع يونايتد وإنجلترا، لكن الأفضل في العالم».

جورج وياه

جورج وياه

يعتبر جورج وياه، رئيس ليبيريا حالياً، ولاعب كرة القدم السابق، أحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم القارة السمراء على الإطلاق، فقد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم FIFA،لكنه لم يصل إلى كأس العالم حيث لم يتأهل منتخب ليبيريا الوطني وما زال لم يتأهل إلى الكأس حتى يومنا هذا.

إيان راش

إيان راش

إيان راش هو ثاني أفضل هداف في تاريخ ويلز، والهداف التاريخي لليفربول برصيد 346 هدفًا في جميع المباريات، لكن بالنسبة لويلز لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 60 عاماً الآن من الوصول إلى كأس العالم على الرغم من أنه ثاني أفضل هداف في البلاد بعد جاريث بيل.

ديفيد جينولا

ديفيد جينولا

مر ديفيد جينولا، قائد الدوري الإنجليزي الممتاز بمسيرة دولية صعبة بسبب خطأ ارتكبه في تصفيات كأس العالم ضد بلغاريا عام 1993 حيث سمحت التمريرة العرضية من قبل لاعب توتنهام السابق لبلغاريا بالاختراق على العداد والتسجيل لإخراج فرنسا من المنافسة، كما تعرض جينولا لانتقادات شديدة بسبب الخطأ وتم استبعاده بسبب حملة فرنسا الناجحة عام 1998.

مات لو تيسييه

مات لو تيسييه

ظهر مات لو تيسييه ثماني مرات مع إنجلترا، ومع ذلك فشل في تسجيل ظهور في كأس العالم لكن ترك لنفسه مكانة أسطورية في ساوثهامبتون مسجلاً ركلات جزاء ممتاز قبل اعتزله.

جاري ليتمانين

جاري ليتمانين

يعد جاري ليتمانين أفضل لاعب في فنلندا على الإطلاق، حيث فاز بعدد لا يحصى من الألقاب الكبرى بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، لكن على الرغم من كل موهبته، لم يتمكن المهاجم من إدخال بلاده إلى كأس العالم.

ليام برادي

ليام برادي

شارك ليام برادي مع منتخب جمهورية أيرلندا 72 مرة مسجاً خلالها 9 أهداف، لكن لم يكن أي منهم في مسابقة دولية.

وبالنسبة لآرسنال، تمتع برادي بمسيرة جيدة، ويُعتقد على نطاق واسع أنه أحد أفضل لاعبي النادي اللندني على الإطلاق.