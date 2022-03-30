أخبار الرياضة .. اعتداء جماهير السنغال على محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب.. المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…
المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن
ليحسم 27 منتخبا التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن، حيث انتهت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في العديد من القارات مثل أوروبا وإفريقيا وأسفر ذلك عن تأهل العديد من المنتخبات.
اعتداء جماهير السنغال على محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب
تعرَّض محمد صلاح لاعب منتخب مصر لاعتداءات من جانب جماهير السنغال عقب مواجهة المنتخبين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات إياب المباريات الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022.
وليد صلاح عبد اللطيف: المنتخب محتاج إحلال وتجديد.. ومفيش مسعف لصلاح.. فيديو
قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، إن هزيمة المنتخب الليلة أمام السنغال، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، أضاع حلمًا كبيرًا في الوصول لكأس العالم، مؤكدًا أن هناك أخطاءً فنية، ولابد أن يكون هناك إحلالًا وتجديدًا في المنتخب.
بعد عدم التأهل لكأس العالم.. كشف حساب كيروش مع منتخب مصر
كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، رحيله من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد خسارته أمام السنغال.
1 أبريل.. موعد قرعة كأس العالم قطر 2022
فشل منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام السنغال.