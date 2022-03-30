أخبار الرياضة .. اعتداء جماهير السنغال على محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب.. المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن

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ليحسم 27 منتخبا التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن، حيث انتهت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في العديد من القارات مثل أوروبا وإفريقيا وأسفر ذلك عن تأهل العديد من المنتخبات.

تعرَّض محمد صلاح لاعب منتخب مصر لاعتداءات من جانب جماهير السنغال عقب مواجهة المنتخبين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات إياب المباريات الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022.



قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، إن هزيمة المنتخب الليلة أمام السنغال، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، أضاع حلمًا كبيرًا في الوصول لكأس العالم، مؤكدًا أن هناك أخطاءً فنية، ولابد أن يكون هناك إحلالًا وتجديدًا في المنتخب.

كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، رحيله من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد خسارته أمام السنغال.

فشل منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام السنغال.