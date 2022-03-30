برلماني: التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع المدنى للنهوض بالوطن ضرورة

وجه النائب الوفدى اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية الشكر للحكومة ولجنة التضامن الإجتماعى على عرض وتقديم مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع معلنا موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأعلن "أباظة" خلال الجلسة العامة للبرلمان موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون مضيفا فى كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء فى ظل التحديات العالمية والتى تعود على المواطن كان السبيل للنهوض بالوطن جنبا الى جنب الدولة المصرية الجمعيات الأهلية خاصة فى ظل الغلاء الذى يشهدة العالم

وأوضح عضو مجلس النواب التزامات المجتمع المدنى منذ سنوات طوال قوية جدا ومع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2022 عام المجتمع المدنى بل وإطلاقة مشروع حياة كريمة لإنتشال الريف المصرى والمواطنين الى حياه أفضل كان لزاما ايضا التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع المدنى لسد الفجوة سواء فى التمويل ودعم المجتمع والمواطن البسيط.