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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 10 ملايين يورو.. مبادرة ألمانية لدعم فرص العمل بالقطاع الخاص

صدى البلد

عقدت مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف"، والتي تعد آلية استثمار أنشأها بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية GIZ، دائرة مستديرة للإعلان عن منح تمويلية مشتركة تصل قيمتها إلى عشرة ملايين يورو لكل مشروع يساهم  في خلق فرص عمل، خصوصا تلك التي  وصلت إلى مرحلة متقدمة من التصور والتخطيط.

يأتي ذلك ضمن خطة المبادرة لدعم المشاريع الاستثمارية التي تسعي الي تنفيذ خطط توسع أو لبدء مشاريع جديدة في الأسواق الناشئة بإفريقيا ومنها، مصر، تونس، المغرب، كوت ديفوار، إثيوبيا، غانا، رواندا، والسنغال، وذلك من خلال عملية تقديم عروض مشاريع تنافسية.

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وتهدف المبادرة إلى زيادة الاستثمارات والعمل على دعم الأسواق الناشئة في إفريقيا، بغرض خلق فرص عمل جيدة في القطاع الخاص وكذلك تشجيع ودعم الشركات من مختلف الاحجام التي تواجه تحديات مختلفة مثل ضعف شبكة البنية التحتية ونقص كفاءة شبكات الطاقة والمياه والطرق.

وقال رؤوف خلف، الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، إن المبادرة تعمل  على توفير دعم مادي بهدف مساعدة المستثمرين الذين يواجهون صعوبات في تدبير اجمالي التمويل المطلوب لبدء مشروعهم في هذه البلدان .

وذكر أن المشاريع تعد مساهمة فعالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الحد من البطالة وبالتالي التخفيف من حدة الفقر، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة نحو زيادة فرص العمل للشباب."

من جانبه قال كريم جاد، مسؤول المبادرة في مصر، إنه سبق للمبادرة تنفيذ دعوة ناجحة لتقديم العروض في مصر في نوفمبر 2021، ويتم التحضير الآن لدعوة خاصة بسيدات الأعمال ومشاركة المرأة في سوق العمل. 

وأعلن عن بدء المبادرة في حملة استطلاع الرأي الخاص بالفئة المستهدفة وذلك لاستبيان استعداد المستثمرات وامكانيتهن المادية و الإدارية لبدء مشاريعهن و حجم الاستثمار المطلوب ، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يعمل على تحسين أوضاع المرأة ودعم مشاركتها المجتمعية في التنمية، مما يؤثر إيجابياً على نهضة المجتمع.

الاستثمار من أجل التوظيف منح تمويلية الاسواق الناشئة دعم الأسواق الناشئة التمويل

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