عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض ضد الدولة لـ 28 مايو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمه أمن الدوله العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد حماد تأجيل إعادة إجراءات محاكمه المهندس ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزه لجلسة 28 مايو المقبل.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

وقررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا ومن هذه الاتهامات: حرض علي ارتكاب جريمة ارهابية باستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر"  وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء تأدية عملها.

مجمع محاكم طرة محكمة أمن الدولة العليا التحريض نيابة أمن الدولة قوائم الإرهاب ممدوح حمزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة: نتوقع عقوبة مالية على السنغال ولن تعاد المباراة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

طائرة منتخب مصر تصل القاهرة عائدة من السنغال

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

هاني الناظر يطالب اتحاد الكرة بتقديم شكوى عاجلة لإعادة مباراة مصر والسنغال

ليفربول بعد تأهل السنغال: تهانينا لـ ماني وحظ أوفر لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: الدولة استردت أكثر من 4.6 مليون متر خلال الموجة الـ19

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

نصائح غذائية للأطفال في رمضان للحفاظ على صحتهم

بعد قرار مجلس النواب.. تفاصيل قيمة العلاوة الدورية وموعد صرفها

مترو الأنفاق يكشف عن المواعيد والإجراءات المستحدثة خلال شهر رمضان

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدين من ذوى الهمم والأطفال الأيتام

أبطال فيلم Fantastic Beasts 3 يحتفلون بالعرض الخاص في لندن.. صور

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

فيديو

جريمة الوراق.. قتل جاره في الشارع أمام زوجته بسبب طفل.. فيديوجراف

أدوية غير مرخصة.. الحبس والغرامة عقوبة طبيب الكركمين .. فيديوجراف

نصب واحتيال.. ماذا تقدم فيفي عبده وشيرين رضا في رمضان 2022

منطقة أعراض .. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشخص آخر

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ