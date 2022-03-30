صلاح حليمة: العلاقات المصرية السودانية فريدة وتاريخية

كشف السفير صلاح حليمة رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية عن تفاصيل زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى إلى مصر وأهميتها.



وقال صلاح حليمة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن العلاقات المصرية السودانية علاقات فريدة متميزة وتاريخية تقوم فى أساسها على الثوابت الجغرافية والمصالح ، الرؤى المشتركة بإعتبار الأمن القومى المصرى والسودانى وجهان لعملة واحدة .



وأضاف صلاح حليمة ، أن القارة الإفريقية تتعرض لتحديات كبرى ومنها التحدى الأمنى المائى لكلا البلدين ، والتطورات العميقة العالمية التى تشهدها دول العالم خاصة أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان تحظى بأهمية كبرى فى هذه الزيارة خاصة أن كلا البلدين يحظيان بالأمن والتنمية وهذه الزيارة تتسم بالعلاقات الثنائية من حيث الأمن والاستقرار فى المنطقة والتطورات الاقتصادية بين البلدين .



وتابع أن مصر والسودان تربطهم بنية تحتية متنوعة تربط مصر والسودان فى العديد من المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة ، ودعم الاستثمارات بالتعاون مع الجانب السودانى وتعزيز العلاقات وتعزيز الأمن الغذائى العربى والإفريقى .

