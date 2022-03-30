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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تطوير مصنع غزل ميت غمر

الغزل والنسيج
الغزل والنسيج

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المُقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن تطوير مصنع الغزل بمدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية، وتحويله إلى مصنع للغزل والنسيج ومصنع ملابس متكامل.


وقالت "عازر" خلال مناقشة الطلب إن تحويله إلى مصنع ملابس متكامل سوف يسهم في تحقيق دخل كبير وزيادة التنمية الاقتصادية ، لافتة إلى أن مساحة المصنع شاسعة وبها عمالة مدربة وذو خبرة غير مستغلة، بما يسهم فى تحقيق دخل كبير وزيادة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمزيد من أبناء مدينة ومركز ميت غمر والمدن حولها.


وقال مسئول الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن مصنع ميت غمر يعمل بطاقة إنتاجية ٣.١٣ طن يوميا، وأن نشاط الشركة مزاولة صناعة الغزل من الأقطان، والألياف الصناعية لحسابها وحساب الغير، مؤكدًا أن الشركة وضعت دراسة لتطوير مصنع غزل ميت غمر، لتصبح الطاقة الإنتاجية لأكثر من ١٦ ألف طن يوميا .

فيما أكد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، أن أهم ما نبحث عنه اليوم هو استمرار العمل بالمصانع واستمرار عمل العمال بانتظام.

وطالبت النائبة ميرفت عازر، بعدم التصرف في الأراضي الخاصة بمصنع الغزل  بميت غمر.


وقد أوصت لجنة الصناعة، برئاسة النائب معتز محمود، بإحضار الدراسة الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج ، للوقوف على ما تحقق منها، وتنظيم اجتماع آخر مع وزير قطاع الأعمال للوقوف على آخر المستجدات في تطوير الغزل والنسيج، مؤكدًا أن اللجنة تنتظر الدراسة بحد أقصى في نصف شهر رمضان، على أن يتم تحديد ميعاد لاحق بعد عيد الفطر لمناقشته.
 

لجنة الصناعة بمجلس النواب محافظة الدقهلية مجلس النواب المصانع الأربعاء عيد الفطر

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