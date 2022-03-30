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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاف ينعى الطبيب الزامبي.. توفى أثناء مباراة نيجيريا وغانا بتصفيات المونديال

جوزيف كابونجو
جوزيف كابونجو

نعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” الطبيب الزامبي جوزيف كابونجو، والذي وافته المنية أثناء مباراة نيجيريا وغانا في تصفيات كأس العالم.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:" “كاف” ينقل تعازيه لأسرة الدكتور كابونجو وكرة القدم الزامبية"


وأضاف:"يشعر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بحزن عميق للوفاة المفاجئة للطبيب الزامبي وضابط المنشطات ، الدكتور جوزيف كابونجو."

وتابع:"رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي وعائلة الاتحاد الأفريقي يتقدمون بأحر التعازي لأسرة الدكتور كابونجو والاتحاد الزامبي لكرة القدم (FAZ)."

وزاد:"توفي الدكتور كابونجو ، الزامبي ، أثناء أدائه مهامه كمسؤول عن المنشطات FIFA في مباراة التأهل لكأس العالم FIFA قطر 2022 بين نيجيريا وغانا في أبوجا ، ليلة الثلاثاء ، 29 مارس 2022".

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