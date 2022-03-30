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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فن

سكينة زينهم الديك..أحمد خالد صالح يروج لـ"رانيا وسكينة" بصورة مع روبي

صدى البلد

روج الفنان احمد خالد صالح لمسلسل رانيا وسكينة المقرر طرحه في موسم رمضان 2022.

ونشر عبر صفحته ب انستجرام صورة له مع روبي وكتب عليها": سكينة زينهم الديك واكرم ريجا من مسلسل رانيا وسكينة رمضان ٢٠٢٢ إن شاء الله".

وتجسد مي عمر دور “رانيا “ وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل رانيا وسكينة

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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انتهى الفنان سليمان عيد من تصوير أحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر الفنان سليمان عيد ضيف على إحدى حلقات المسلسل لمدة حلقة واحدة

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