بخجل منهم.. راغب علامة : بعض الأصوات الجديدة لا شكل ولا صوت

حل الفنان راغب علامة ضيفا على محطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة مع سارة المنذر ومنة عامر، وتمت إذاعة أعماله بصورة متتابعة.

وأعلن راغب علامة في حواره مع إنرجي عن تفاصيل أغنيته الجديدة "ملك الرومانسية"، التي من المقرر طرحها قريبا بعد إجراء بعد التعديلات عليها، وهي من تأليف ناصر الجيل.

وقال راغب علامة في حواره كلمات من أغنيته الجديدة وهي :" "مابستسلمش أنا غيرهم عشان في الحب أنا كبيرهم.. وياما اتعلموا مني عشان كده بيقولوا عليا أنا ملك الرومانسية".

وكشف راغب علامة لإنرجي، رفضه تقديم تتر مسلسلين في رمضان، قائلا: "بختار على حسب الأغنية والكلمات مش مهم مين نجوم العمل".

وأوضح أنه لا يقدر على متابعة المسلسلات بشكل دوري بسبب انشغاله بأغنياته وحفلاته.

وتحدث عن كليب أغنيته "أنا ممكن أزعلك"، وقال إنها كانت فكرة المخرج شريف صبري، ووافق عليها على الفور، وهي قائمة على التحول من القتل إلى الحب على عكس ما حدث في "Squid Game".



وعن علاقته بزوجته، قال راغب علامة إن تقديره لها لا يكون أمام الناس موضحا:" مش بحاول أعمل بروباجاندا.. بوفرلها كل طلباتها وبحققلها أحلامها.. هي مكنتش تحلم بالحاجات اللي عملتها لكن أهم حاجة القناعة وراحة البال.. وأي حاجة تليق بيها وبعائلتنا أنفذها".

وكشف راغب علامة عن روتينه اليومي موضحا:" في بيتي أنا روتيني جدا.. كل حاجة بعملها من الصبح لليل هي هي كل يوم"، وقال أيضا أنه لا يتبع كل شيء على الموضة خاصة في ملابسه وهذا ما يسبب خلاف دائم له مع أبنائه.

وأشار راغب علامة إلى أن بعض الأصوات الموجودة على الساحة الغنائية حاليا يخجل منها، موضحا :" لا شكل ولا صوت" لكنهم قدروا على فرض نفسهم وصناعة شيء من اللاشيء.

وتحدث لإنرجي عن الأغاني التي يحبها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها "الغزالة رايقة وسكر محلي"، مستطردا:"معرفش ويجز موصلش عندي لسه".

وكشف راغب علامة عن عدد من المضايقات التي لاقاها في مشواره، خاصة التي واجهها بسبب غنائه باللهجة المصرية عدة مرات.

وأوضح قائلا:" في فترة من الفترات من كتر نجاح أغنياتي المصرية بعض النجوم في لبنان ومنهم ملحم بركات عملوا عليا حملة لسحب الجنسية اللبنانية مني.. وهو مسكين الله يرحمه كان نفسه ينجح في مصر ومانجحش".

واستطرد:" رديت على هجوم ملحم بركات عليا بسبب غنائي كتير باللهجة المصرية بإني قلت لو بتعتبر غنائي باللهجة المصرية خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة واسكت بقي .. الفن ثقافة وانتشار واسع".

أما عن قرارات نقابة المهن الموسيقية بمنع عدد من مؤيدي المهرجانات، قال راغب علامة:" النقابة بتعمل شغلها لكن في الوقت اللي احنا فيه ده القرارات دي مش هيبقى ليها نتيجة خاصة إننا في عالم الديجتال والسوشيال ميديا".

كما تحدث راغب علامة عن الفنان سعد لمجرد، وقال إنه يحبه كفنان لكن حياته الخاصة أمر آخر، موضحا:"في عليه قضية ممكن يكون مذنب أو بريء".

أما عن مشاركته في برامج المواهب فقال راغب علامة بصراحة شديدة:" إن كل الحكام الذين شاركوا معايا في برامج المواهب بيختاروا صح إلا أحلام بس بحب تكون معايا بتسليني..هي طيبة".

وكشف راغب علامة عن أكثر برنامج مسابقات أعجب به وهو "ذا فويس"، واستطرد قائلا:" أحلام أكتر فنانة احب مشاركتها في برامج المسابقات وهي طيبة جداً، كل النجوم في هذه البرامج كانوا جيدين".

وبسؤاله عن مواصفات السوبر ستار من وجهة نظره قال راغب علامة:" لو هعمل سوبر ستار على مزاجي هختار صوت آمال ماهر وشخصية ماجدة الرومي وشكل هيفاء وهبي بس مش دلوقتي من 10 سنين وذكاء عمرو دياب".

وعبر راغب علامة عن حزنه لما يحدث في بلده لبنان، وقال إنه لا يحب الغدر به، ويفضل دائما الغناء على المسرح أمام الجمهور وعادة لا يختار قائمة للأغاني قبل حفلاته.

وكشف راغب علامة لإنرجي عن مطربيه المفضلين قائلا:" وأنا مكتئب بحب أسمع فيروز.. وفي الصباح أسمع ماجدة الرومي.. وأنا سهران بحب أسمع أم كلثوم.. وأنا بلعب رياضة مش بحب أسمع مزيكا".