عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : طرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج قرار صائب

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا ، بأبنائها في الخارج،  بالاضافة الى متابعة أوضاعهم باستمرار وحل مشكلاتهم، ومعرفة مطالبهم كونهم جزء من كيان الدولة.

وتابع قريطم خلال تصريحاته لـ " صدى البلد" أن موافقة مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج ـ المرحلة الثامنة ـ في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، يأتي من منطلق دور الدولة تجاه أبنائها بالخارج والذي أصبح لهم نصيب أساسى من هذا اهتمام الدولة بكافة شرائح المجتمع .

واستطرد عضو مجلس النواب أنه منذ تنفيذ  قرار الرئيس السيسي بإنشاء وزارة الهجرة من أجل متابعة الجالية المصرية بالخارج، وهذه الفئة تشهد اهتمام يؤكد دراية الدولة بأهميتهم البالغة في دعمهم لبلدهم ووطنهم ونقل صورة ايجابية عنها.

ووصف عضو مجلس النواب النائب علاء قريطم موافقة الحكومة على طرح مقترح الوحدات السكنية الخاصة بالمصريين في الخارج ، بأنه قرار صائب جدا يندرج تحت بند الاهتمام بهم على ارض الواقع وليس الاهتمام الصوري الذي لا نراه الا بالأقاويل.

ولفت قريطم أنه من المهم أن يمتلك المصريين بالخارج وحدات سكنية في مصر، وذلك في المدن الجديدة التي تقوم الدولة ببنائها ، منوها ان هذه الخطوة سيكون لها دور في تقوية علاقتهم ببلدهم وزيادة انتمائهم.

مجلس الوزراء الرئيس السيسي المصريين في الخارج المصريين بالخارج وحدات سكنية الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

بـ إعلان من الصحة|مكافحة كورونا: الحصول على الجرعة الثالثة شرط السفر ..فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

ترشيحاتنا

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر في مصر وعدد من الدول

مبروك عطية: تذوق الطعام غير مستحب وفي أغلب الأحيان يفطر

مبروك عطية: السنن في رمضان تعدل الفريضة فيما سواه

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

طرد جنرال روسي في واشنطن من فيلق لكبار الضباط العسكريين

رئيس اتحاد الكرة: صلاح لن يعتزل دوليا.. وحديثه كان عاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ