برلماني : طرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج قرار صائب

قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا ، بأبنائها في الخارج، بالاضافة الى متابعة أوضاعهم باستمرار وحل مشكلاتهم، ومعرفة مطالبهم كونهم جزء من كيان الدولة.

وتابع قريطم خلال تصريحاته لـ " صدى البلد" أن موافقة مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج ـ المرحلة الثامنة ـ في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، يأتي من منطلق دور الدولة تجاه أبنائها بالخارج والذي أصبح لهم نصيب أساسى من هذا اهتمام الدولة بكافة شرائح المجتمع .

واستطرد عضو مجلس النواب أنه منذ تنفيذ قرار الرئيس السيسي بإنشاء وزارة الهجرة من أجل متابعة الجالية المصرية بالخارج، وهذه الفئة تشهد اهتمام يؤكد دراية الدولة بأهميتهم البالغة في دعمهم لبلدهم ووطنهم ونقل صورة ايجابية عنها.

ووصف عضو مجلس النواب النائب علاء قريطم موافقة الحكومة على طرح مقترح الوحدات السكنية الخاصة بالمصريين في الخارج ، بأنه قرار صائب جدا يندرج تحت بند الاهتمام بهم على ارض الواقع وليس الاهتمام الصوري الذي لا نراه الا بالأقاويل.

ولفت قريطم أنه من المهم أن يمتلك المصريين بالخارج وحدات سكنية في مصر، وذلك في المدن الجديدة التي تقوم الدولة ببنائها ، منوها ان هذه الخطوة سيكون لها دور في تقوية علاقتهم ببلدهم وزيادة انتمائهم.