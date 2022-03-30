مش وقته .. علي جمعة يوضح مبطلات الصيام .. فيديو

حذر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من الوقوع في عدة محاذير تبطل صوم رمضان، أن صوم رمضان يُبطل بتناول الطعام والشراب والعلاقة الجنسية، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن مجموعة آفات اللسان مثل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والقذف والغضب لأنها تبطل الصيام.

وتابع أن ارتكاب السب والشتيمة يقلل من الأجر ولا يبطل الصوم: «مش وقته»، لافتا إلى أن الصيام لا يجوز للمرأة الحائض والنفاس بينما تفطر المرأة الحامل إذا خشيت على نفسها أو جنينها.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن التراويح أصلها تصلى من المنزل، و سيدنا رسول الله كان يصلي التراويح فى المنزل.

وأضاف علي جمعة، خلال حواره برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان يصلي التراويح من المنزل خشية أن تفرض على المسلمين.

ولفت إلى أن سيدنا رسول الله لم يزد فى صلاة التراويح عن 11 ركعة، ففى بعض الأوقات كان يصلي 8 ركعات.

وأشار إلى أن الحرم النبوي و المكي يصلون 20 ركعة، و المساجد الكبري يصلون 20 ركعة، وأن سيدنا عمر ابن الخطاب كان يصلى 20 ركعة، و الأئمة الأربعة مع صلاة 20 ركعة.

وأوضح أنه يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف فى صلاة التراويح، أو أى صلاة.

وأكد أن زكاة المال على الأغنياء وبنسبة محددة، وزكاة الفطر تكون على جميع المسلمين، وأن الزكاة فريضة لتأليف القلوب.

واشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة المال على التعليم والبحث العلمي.

كشف أن مؤسسة مصر الخير قامت بـ إخراج 90 ألف غارمة من السجن، وطالب بعمل تشريع يمنع حبس أى سيدة أو رجل معيل، معلقًا :" ادعو إلى تشريع جديد لإيقاف معاقبة المرأة المعيلة و الغارمات".