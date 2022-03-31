مع مئوية اكتشاف مقبرته.. إعادة ترميم فيلم كرسى توت عنخ آمون

قالت زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، إن هذا العام مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، لذلك حاولنا الحصول على نسخة من فيلم كرسى توت عنخ امون.

وأضافت "عزيز"، خلال حوارها المذاع ببرنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على فضائية سى بى سى ، أن فيلم كرسى توت عنخ امون مصور ب ١٦ ملى، ولإعادة ترمية تطلب السفر به إلى باريس.

وأشارت رئيس المركز القومي للسينما، إلى أن الفيلم نسخة جميلة جداً، قائلة:" أول مرة نشوف فيلم لشادى عبد السلام لحم ودم".

وتابعت رئيس المركز القومي للسينما، أن فيلم كرسى توت عنخ امون قريب جداً من الناس وطبيعى، وحصد تفاعل كبير جداً من الجمهور.

وأكدت رئيس المركز القومي للسينما، أن الحكايات المصاحبة للفيلم شيقة جداً وعلى نفس قدر الأهمية له، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معه.