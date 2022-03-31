هالة صدقي: أنا ضيفة شرف في مسلسل فاتن أمل حربي.. شاهد

قالت الفنانة هالة صدقي، إن مسلسل "فاتن أمل حربي" به أحداث كثيرة ومختلفة، ويناقش قضية مهمة جدا، وهي تظهر كضيفة شرف وليس دور رئيسي بالمسلسل.

وأضافت "صدقى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" ، المذاع على فضائية سى بى سى، أن اشتراكها في هذا العمل الفني من أجل تقديم رسالة مهمة لتغيير بعض السلوكيات بالمجتمع، خاصة فيما يتعلق بضرورة تغيير القوانين الموجودة بمصر منذ مئات السنين.

وتابعت هالة صدقى،" أن الإنسان ممكن أحيانا لا يشعر أنه فى مشكلة ، ولكن عند رؤيتها مجسدة أمامه فقد تفرق فى حياته، وأتمنى أن هذا المسلسل يغير من سلوكياتنا السلبية داخل المجتمع".