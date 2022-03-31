حازم إمام: اتحاد الكرة سيعقد جلسة مع كيروش

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أن تصرفات جمهور السنغال كانت مفاجئة للجميع أمس حيث أنه كان عدائيا بشكل كبير.

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الجميع تعرض لمضايقات عديدة بدءا من مجلس الإدارة وحتى اللاعبين والجهاز الفني.

وتابع أنه سبق له وأن لعب في السنغال ولكن ما حدث كان أول مرة يشاهده.

وتابع أن هناك جلسة ستجمع المجلس مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب لبحث استعدادات الفترة المقبلة مشددا أن كيروش لن يقدم استقالته ولكنه أعلن أن مهمته انتهت في كأس العالم.

وتابع أن جميع لاعبي المنتخب قدموا المطلوب منهم مشددا أن الهجوم علي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب غير مبرر خاصة وأن اللاعب بذل قصارى جهده.