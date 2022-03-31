روسيا: لافروف لن يرفض لقاء نظيره الأوكراني لكن بشرط

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو لن ترفض اجتماعا بين وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا لكن بشرط أن تكون المحادثات بينهما جوهرية وموضوعية.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أعلن اليوم الخميس، إمكانية عقد لقاء روسي أوكراني على مستويات أرفع خلال أسبوع أو اثنين.

وقال تشاووش أوغلو، إنه بحث أمس الأربعاء مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا احتمال تنظيم لقاء بيئهما خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح في حديثه لقناة "A Haber": "نعمل على تنظيم لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني. أمس أجريت محادثات مع لافروف وكوليبا بهذا الشأن".

وأضاف: "انطلاقا من المكالمة التي أجريناها خلال المفاوضات بين الوفدين (الروسي والأوكراني) في اسطنبول، واستنادا إلى محادثاتنا مع الطرفين، يمكننا القول إن هذا الاجتماع (بين الوزيرين الروسي والأوكراني) قد يجري في الأسبوعين المقبلين".

وكانت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلت اليوم الخميس، عن مفاوض أوكراني قوله إن محادثات السلام مع روسيا سوف تستأنف عبر الإنترنت في الأول من أبريل.

يأتي ذلك بعدما أعلنت روسيا، مساء أمس، وقف لإطلاق النار، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.