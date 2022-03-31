إجراء 109 عمليات بمركز القلب فى مطروح خلال شهر



أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بقطاع الصحة بالمحافظة والتيسير على المواطنين .



وأشاد محافظ مطروح بجهود مركز القلب والقسطرة التداخلية بمطروح وزيادة معدلات الاداء بالمركز خلال الفترة الماضية مع اجراء العديد من العمليات النوعية والدقيقة التى ساهمت فى الارتقاء بالخدمات الطبية وتقديم خدمات متميزة لأبناء مطروح بدلا من تكبد معاناة السفر خارج المحافظة.

و أوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير مركز قلب مطروح أن المركز نجح خلال شهر مارس الجاري فى اجراء عدد 99 عملية قسطرة منها عدد 55 قسطرة تشخصية و44 علاجية بالإضافة إلى إجراء عدد 10 عمليات قلب مفتوح على أعلى مستوى من المهارة والامر الذي أدى انخفاض نسب الوفاة .



ووجه مدير المركز الشكر لمحافظ مطروح على متابعته ودعمه المستمر واللامحدود للمركز ولقطاع الصحة والذى انعكس على نسب الانجاز بالمركز وتقديم خدمة متميزة كسبت ثقة المواطن. المطروحى ورفعت المعاناة عن المريض وذويه .