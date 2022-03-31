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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سامح شكري يستقبل وزيرة خارجية النرويج لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية| صور

شكري يستقبل نظيرته
شكري يستقبل نظيرته وزيرة الخارجية النرويجية

‏يستقبل الآن سامح شكري وزير الخارجية، ‎وزيرة خارجية النرويج "أنيكين هويتفيلد" بمقر وزارة الخارجية، وذلك في إطار التعاون المتميز بين مصر والنرويج.

 

وترزو وزيرة خارجية النرويج مصر اليوم الخميس، بدعوة من سامح شكرى وزير خارجية؛ للتباحث حول عدد من الموضوعات الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، فضلاً عن بحث سبل الدفع قدما بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى شقيها السياسى والإقتصادى.

 

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الإتفاقات الهامة فى مجال الطاقة والتعاون المالى. 
 


وكانت الوزيرة هوتفيلت قد تولت منصبها منتصف أكتوبر الماضى، ويعكس إهتمامها بزيارة مصر فى هذا التوقيت المبكر للأهمية التى توليها النرويج لمصر نظراً لثقلها الإقليمى.
 

وتشهد العلاقات بين مصر والنرويج منعطفاً جديداً عام 2021 نحو مزيد من التنسيق السياسى خاصة فى ظل عضوية النرويج الحالية بمجلس الأمن

وزادت إستثمارات الشركات النرويجية فى مصر بشكل ملموس وفى قطاعات حيوية ومهمة لمصر سواء فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أو الاستزراع السمكى. 

 

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