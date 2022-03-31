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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لمتهم بقتل سائق توك توك لسرقته في الشرقية

صدى البلد

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد محمد عبد المنعم دنانة، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقتل شاب في أبوحماد وسرقة دراجته البخارية التوك توك وهاتفه المحمول، كما قضت بالسجن سنة للمتهمين الثانى والثالث.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بالعثور على جثة "محمد و ح" 21 سنة سائق توك توك، مقتولًا ومصابا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة، بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" في أبو حماد.

 

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وبفحص معاملات المجنى عليه تبين قيام "حسين ال “ 26 سنة عاطل” و"جمال س أ" 22 سنة عاطل وشخص ثالث معهم، بارتكاب الواقعة بقتل المجنى عليه وسرقة التوك توك منه، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

المشدد 15 سنة لأب واثنين من أبنائه لقتلهم جارهم بالشرقية 

تم التحفظ على المتهمين وبالعرض على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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