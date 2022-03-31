عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: لا يجب ذبح كيروش بسبب خسارة المنتخب في السنغال

المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض ذبح البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، في ظل الأحداث التي شهدتها مباراة العودة أمام السنغال.

وقال في المؤتمر الصحفي اليوم :" لن أتحدث عن الأمور الفنية، لأننا لم نخسر في ظروف طبيعية، ونعم لدينا اتحاد كرة ضعيف ".

وأشار إلى أنه إذا كان اتحاد الكرة ضعيف فيجب أن يرحل ويأتي من يفيد الرياضة المصرية، وشدد على أنه تم استبعاد هاني أبوريدة من خوض انتخابات الجبلاية عمدا، مضيفا أنه لابد من مساندة المنتخب والوقوف خلفه في الفترة المقبلة.

وطالب المصريين بالدخول على صفحات الاتحاد الدولي ونشر صور الاعتداءات التي تعرض لها المنتخب المصري والجمهور في السنغال.

وقال :" منتخب السنغال لا يستحق التأهل على حساب المنتخب المصري، ولماذا اعتدت الجماهير السنغالية على منتخب مصر والجمهور بعد تأهل منتخب أسود التيرانجا".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالنادي.

مرتضى منصور الزمالك كيروش اتحاد الكرة انتخابات الجبلاية المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تداول فيديو..ضبط المعتدي على زوجته بالطالبية واصطحابها عنوة من منزل العائلة

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

في انتظار قرار حاسم.. 7 أسباب قوية تؤيد إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس أيمن منصور ندا سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف إعلاميين

بزيادة 13%.. التأمينات تستعد لبدء صرف معاشات إبريل من ماكينات الصراف الآلي

ترشيحاتنا

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب المرحلة الابتدائية

العقوبات الغربية على الروبل الروسي "فنكوش" .. تفاصيل

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بحلول شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان.. الحكومة لا تنسى محمودي الدخل في قرى الجمهورية

الكرملين يصدر مرسوما يسمح بشراء الغاز بالعملات الأجنبية

القوات الروسية تنسحب من بعض النقاط قرب العاصمة الأوكرانية كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

فيديو

طرح برومو برنامج رامز موفى ستار وفان دام كلمة السر ..فيديو

منى عراقي تبكي على الهواء: والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء |“فيديوجراف”

ابنته رفضت الصلح معه.. تطورات جديدة في أزمة الفنان رشوان توفيق |فيديوجراف

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. تحذيرات من الأرصاد في الأسبوع الأول بشهر رمضان|فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ