مرتضى منصور: لا يجب ذبح كيروش بسبب خسارة المنتخب في السنغال

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض ذبح البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، في ظل الأحداث التي شهدتها مباراة العودة أمام السنغال.

وقال في المؤتمر الصحفي اليوم :" لن أتحدث عن الأمور الفنية، لأننا لم نخسر في ظروف طبيعية، ونعم لدينا اتحاد كرة ضعيف ".

وأشار إلى أنه إذا كان اتحاد الكرة ضعيف فيجب أن يرحل ويأتي من يفيد الرياضة المصرية، وشدد على أنه تم استبعاد هاني أبوريدة من خوض انتخابات الجبلاية عمدا، مضيفا أنه لابد من مساندة المنتخب والوقوف خلفه في الفترة المقبلة.

وطالب المصريين بالدخول على صفحات الاتحاد الدولي ونشر صور الاعتداءات التي تعرض لها المنتخب المصري والجمهور في السنغال.

وقال :" منتخب السنغال لا يستحق التأهل على حساب المنتخب المصري، ولماذا اعتدت الجماهير السنغالية على منتخب مصر والجمهور بعد تأهل منتخب أسود التيرانجا".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالنادي.