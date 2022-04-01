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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشكيل عصابي يواجه الحبس والغرامة بتهمة سرقة الموبايلات بالإسكندرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف "بأسلوب الخطف".

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية قيام 6 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" من مستقلى القطار حال مغادرته.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

العقوبة من القانون 

 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

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