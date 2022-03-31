محافظ سوهاج يسلم دعما لـ 5 عرائس و5 طلاب ويكرم الأمهات المثاليات

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، 5 عرائس أيتام مقبلين على الزواج دعما ماديا بواقع 5 آلاف جنيه لكل عروس، ومبلغ 2000 جنيها لعدد 2 من الأمهات المثاليات، ومبلغ 2500 جنيها لعدد 5 طلبة من الأيتام المتفوقين، بالإضافة إلى كسوة 50 طفل يتيم، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان بسوهاج ومديرية التضامن الاجتماعي.

وفي إطار حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدة الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، بحضور رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ويسري الشلقامي مدير مكتب جمعية الأورمان بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور المجتمع المدني في مشاركة الدولة جهودها المبذولة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال خدمة المجتمع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، موجها الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها وتعاونهم المستمر مع المحافظة.

ومن جانبه وجه مدير جمعية الأورمان بسوهاج الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم لأنشطة الجمعية في سبيل خدمة المجتمع السوهاجي، وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى قيام الجمعية بتجهيز يوم ترفيهي لعدد 150 طفل من الأطفال الأيتام، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، بالتزامن مع الاحتفال بـ"يوم اليتيم".