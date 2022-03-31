محمد أبو جبل :"كان نفسنا نفرحكم قبل ما إحنا نفسنا نفرح"

نشر اللاعب محمد أبو جبل لاعب المنتخب الوطني عدة صور للمنتخب وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق أبو جبل :" قدر الله وما شاء فعل، والله كان نفسنا نفرحكم قبل ما إحنا نفسنا نفرح، انتم الجمهور المصري الوفي الداعم الأول لمنتخب مصر ارجو الالتفاف حول المنتخب وعدم التقليل من أبنائكم، وتحويل الانكسار إلي تحفيز ونجاح للقادم، فشلنا في إسعادكم ونعلم ونقدر حجم حزنكم ونعدكم بتوفيق الله ان نرسم البسمة علي وجوهكم فيما هو قادم".

جهز مسئولو اتحاد الكرة شكوى ضد الحكم الجزائرى مصطفى غربال ومسئولى تنظيم مباراة مصر والسنغال للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” أملًا في إعادة المباراة في أجواء عادلة بعدما تعرض له المنتخب المصري من أحداث مؤسفة في السنغال.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة المنتخب في السنغال، صرّح في مداخلة تلفزيونية، بأن بعثة المنتخب الوطني تعرضت لأجواء إرهابية في السنغال قبل وأثناء وبعد مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وأشار علام إلى أن اتحاد الكرة رصد كل التفاصيل الخاصة بأحداث الشغب غير المقبولة من جماهير السنغال.

وأوضح أن هناك متابعة ملف الشكوى التي تقدم اتحاد الكرة ضد السنغال ولن يتم التنازل عن حقوق الكرة المصرية.