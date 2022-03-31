فصل الخبز عن السلع ومنع النقاط.. ما لا تعرفه عن الدعم النقدي المشروط

أعرب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس، عن أمله في أن تتحرك الحكومة ومجلس النواب، بعد انتهاء الأزمة الحالية، لتطبيق الدعم النقدي المشروط على منظومة الخبز، بحيث يتم تحرير سعر الرغيف لأصحاب المخابز للدقيق الحر، على أن يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء على بطاقة التموين.

وأوضح المصيلحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس، الأربعاء، أن منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية، وسيتم وضع التكلفة المالية لعدد الأرغفة المحددة للمواطن في الكارت، مشيرا إلى أن عدم انتظام سعر الخبز الحر، قائلا: «القمح حر، ومع الأزمة ظهرت ممارسات غير سليمة من القطاع الخاص، واشتغلوا على السعر مع إنه مستورده بسعر عادي».

التسعير الإجباري للسلع والخبز

وتابع: «أنا قلت إنني لست مع التسعير الإجباري في التوقيتات العادية، لكن في وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق، وأخذنا في اعتبارنا منع تصدير بعض السلع أو تسعير البعض بصفة مؤقتة، مع الرقابة نستطيع أن نهدئ التأثير الضار لبعض الذين يستغلون الأوضاع».

واختتم: «لابد من رقابة على المطاحن والمخابز، فهنا نتكلم عن الإتاحة، وكافة السلع الأساسية متوفرة، وهو ما يجعلنا في مأمن عما يحدث، مع تكثيف الرقابة».

الدعم النقدي المشروط للخبز

وفي هذا الصدد، دعا عطية حماد، رئيس شعبة المخابز العامة بالغرف التجارية، الدولة بتطبيق اقتراح وزير التموين، بشأن الدعم النقدي المشروط للخبز، لأنه يضمن عدم وجود تسريب في الدعم، حيث يكون الدعم موجه بشكل مباشر للخبز وليس السلع، والتي سيكون لها نظام بعيد عن نظام الخبز.

وأوضح حماد، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه فرضا إذا كان ثمن رغيف الخبز 60 قرشا، والأسرة مكونة من 4 أفراد على بطاقة التموين، وكل فرد له 5 أرغفة، فالأسرة تتكلف 20 رغيف خبر، بتكلفة 12 جنيه، و 360 جنيه شهريا.

وتابع: في حال الأربع أفراد في الأسرة، فالدولة تضع لكل مواطن 50 جنيها في التموين، وللأربع أفراد تتكلف 200 جنيه شهريا، إضافة دعم 360 جنيها للخبز، فهذا يعني ان بطاقة التموين للأسرة المكونة من 4 أفراد تتكلف 560 جنيها.

وأكد أن الدعم النقدي المشروط للخبز، يسمح للمواطن بشراء الخبز الذي يريده، ولكن مع إلغاء نظام فرق نقاط التموين، والمواطن هنا سيدفع الخمسة قروش، وستدفع الدولة لصاحب المخبز 55 قرشا، والباقي من الدعم لن يتحول إلى نقاط، يتم استبدالها بسلع، أي أنه فضل منظومة السلع عن منظومة الخبز، ويكون الدعم موجه بشكل مباشر للخبز.