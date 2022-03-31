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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك محمد السادس يدعو رئيس الحكومة الإسبانية لزيارة المغرب

ملك المغرب
ملك المغرب

كشف بيان صادر  عن الديوان  الملكي المغربي  عن إجراء  الملك محمد السادس ، اليوم الخميس، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وخلال هذه المحادثات جدد الملك التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية، في 14 مارس الجاري وذلك وفق بيان الديوان الملكي المغربي .

وأورد البلاغ أن “هذه الرسالة تنسجم وروح خطاب الملك محمد السادس، في 20 أغسطس 2021، وتستجيب لندائه بتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين”.

كما أضاف المصدر نفسه أن “الشراكة بين البلدين أضحت تندرج في إطار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق”.

وتابع البيان : وفي هذا السياق، فإن مختلف الوزراء والمسؤولين في البلدين مدعوون إلى تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق طموحة، تغطي جميع قطاعات الشراكة، وتشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وقد وجه الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، دعوة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للقيام بزيارة للمغرب في الأيام القليلة القادمة.

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