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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بالتواريخ.. دليلك لأهم الظواهر الفلكية خلال شهر أبريل|كونوا على الموعد

فلك
فلك

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أبريل 2022 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر أبريل 2022 حيث تكون البداية مع:

1 أبريل - القمر الجديد (محاق رمضان) 

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وعليه يكون اول بداية شهر رمضان يوم السبت 2 ابريل باذن الله

5 أبريل - اقتران المريخ وزحل

يقترن كوكب المريخ مع كوكب زحل منذ شروقهما في الثالثة والثلث فجرا في هذا اليوم الى ان يختفيا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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 يمكن ملاحظة تجاور هذين الكوكبين في الفترة من 3 الى 7 ابريل فجرا في هذا الموعد ايضا

اقتران القمر مع النجم بولوكس (9 أبريل )

يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم) في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

 اقتران القمر مع خلية النحل (10 أبريل)
يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الثانية فجرا من اليوم التالي . 

علما بان رؤية هذا المشهد يحتاج الى نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة .

 اكتمال القمر"بدر رمضان" (16 أبريل )

يبدو لنا القمر بدرا في الفترة من 15 إلى 17 ابريل حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل ، اما ذروة البدر فستكون في 16 ابريل بإذن الله حيث يكتمل قرص القمر تماما .

ويبلغ لمعانه 100 %  ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسماء عديدة تدل على وقت الربيع ، واشهرها القمر الوردي حيث تبدأ أزهار الربيع في الظهور في مثل هذا الوقت من العام . 

زخة شهب القيثارة (23-22 أبريل)

تحدث هذه الظاهرة سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23، حين تهطل هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة القيثارة، تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب C/1861 G1 Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861 .

ويصل عدد الشهب فيها الى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب، قد يحجب ضوء القمر هذا العام وهج بعض الشهب الضعيفة .

 أفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة ، من بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر .

اقترانات "القمر - الزهرة - المشتري - المريخ - زحل" (30-24 أبريل) 
يترائى القمر مع الكواكب الأربعة الزهرة والمشترى والمريخ وزحل في مشهد رائع فجرا في الفترة من 24 الى 30 ابريل حيث يقترن القمر مع كوكب زحل (يتجاوران في السماء) في 25 ابريل ، ثم يقترن القمر مع كوكب المريخ في 26 ابريل ، ثم يقترن القمر مع كوكبي الزهرة والمشتري معا في 27 ابريل. كما يقترن الزهرة والمشتري في 30 ابريل .

 تحدث هذه الاقترانات فجرا قبل شروق الشمس بساعتين تقريبا الى ان تختفي الظاهرة في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

عطارد في أكبر استطالة له (29أبريل)

يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 20.6 درجة ، وهو يترائى في السماء الغربية مساءا بعد غروب الشمس مباشرة ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب عطارد حتى غروبه في الثامنة مساءا تقريبا .

 كسوف جزئي للشمس (30 أبريل)

يحدث كسوف الشمس دائما عندما يكون القمر محاق ، ولهذا يكون هناك كسوف جزئي للشمس في هذا اليوم ولكنه غير مرئي في مصر او المنطقة العربية حيث يكون مرئيا فقط في جنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب أمريكا الجنوبية ، وتكون أفضل رؤية له في الأرجنتين .

القمر الجديد “محاق شوال” (30 أبريل)

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم ، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة . السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .

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