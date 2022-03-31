مصطفى بكري: شعرت بالفخر لما شفت برومو الاختيار 3.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مؤسسات الدولة قوية ولا مكان للمترددين والمرتعشين، مؤكدا أنه يدعو الرئيس السيسي لعقد مؤتمر وطني لمناقشة الأوضاع في مصر.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أنه مواطن يخدم الدولة، ، وهو قائد وطني.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لا بد من تفعيل دور أكبر للإعلام، معلقا: “لما شوفت برومو الاختيار 3 شعرت بالفخر”.

وأشار مصطفى بكري إلى ان الذاكرة رجعت به للحلف وكنا نعيش في أزمة كبيرة وأى حاجة بتعدى الا انهيار الاوطان".

