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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك بطلا لـ دوري السوبر لكرة اليد بعد الفوز على الأهلي

الأهلي - الزمالك
الأهلي - الزمالك

حقق نادي الزمالك الفوز علي منافسه الأهلي بنتيجة 29-22 في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، في آخر لقاءات دوري المحترفين لكرة اليد .

ويتوج نادي الزمالك رسميا بلقب بطولة دوري المحترفين لكرة اليد للمرة الرابعة علي التوالي والـ 19 في تاريخه خلف النادي الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 23 لقب 

خلال الربع ساعة الأول من المباراة المباراة كان هناك سيجال بين لاعبي الأهلي والزمالك ولا يوجد سيطرة من جانب واحد فتقدم الأبيض وتعادل الأهلي والعكس ما يجعل المباراة قوية للغاية بين القطبين.

وعدل الزمالك وضعيته في الاخر 10 دقائق من الشوط الأول ونجح في التقدم علي الأهلي وواصل الأبيض تقدمه حتي الدقائق الأخيرة من المباراة . 

وفي اطار الروح الرياضية بين لاعبي الأهلي والزمالك قام لاعبو الأحمر بتهنئة الفارس الأبيض باللقب الجديد قبل ثواني من انتهاء المباراة الفيصلية .

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