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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم مدكور يروي تفاصيل اعتداء الجماهير السنغالية عليه وتعرضه للإغماء

ابراهيم مدكور
ابراهيم مدكور

روى الناقد الرياضي إبراهيم مدكور،  تفاصيل تعرضه للاغماء أثناء مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم بعد الاعتداء عليه من الجماهير السنغالية.

واضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج الحياة اليوم ، المذاع على قناة " الحياة": أنه منذ ذهابه مع بعثة المنتخب للسنغال والجماهير تعتدي بكل أساليب الترهيب وصل الى حد إلقاء الحجارة على الاتوبيسات الخاصة للبعثة. 

وأوضح أنه أثناء النشيد الوطني في الملعب قامت الجماهير السنغالية بإلغاء زجاجات المياه على الجماهير المصرية مشيرا إلى أنه تعرض للإغماء بعد إصابته من الجماهير السنغالية. 

وكشف أن المسعفيين السنغاليين حملوه إلى بدروم داخل الاستاد دون أي اهتمام طبي إلا من الطبيب الخاص من البعثة المصرية الذي بادر بعلاجه. 

وتابع أنه كان هناك تعنت من السلطات السنغالية داخل المطار أثناء مغادرة البعثة قائلا "سابونا مرمين من الساعة 12 باليل للساعة 8 الصبح وقطعوا النور علينا ومشوا الموظفين".

https://fb.watch/c5HrCnnxat/

البعثة المصرية قناة الحياة المنتخب المصري الحياه اليوم تصفيات كأس العالم إبراهيم مدكور الجماهير السنغالية جماهير السنغال

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