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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. وكيل صحة الغربية يتابع فعاليات القوافل الطبية بمركز طنطا

حياة كريمة.. وكيل
حياة كريمة.. وكيل صحة الغربية يتابع فعاليات القوافل الطبية ب

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية، القوافل الطبية المجانية بقرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا ، ضمن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس الفتاح السيسي "حياة كريمة "، لتوقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظه الغربية تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

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وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له، أن القوافل ضمت عدة تخصصات طبية، تضم "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء"، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان والدفع بالوحدات المتنقلة لإعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لتخفيف العبء على المواطنين يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أن قد تم تنظيم القافلة الطبية بقرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا وقد تم توقيع الكشف والفحص الطبي علي أكثر من 1900حالة حالة بتخصصات المختلفة وإعطاء اللقاح لمستحقيه وتحويل الحالات التى تحتاج إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة لاستكمال الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمه 
 

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يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقري المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

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IMG-20220331-WA0090
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IMG-20220331-WA0091
IMG-20220331-WA0094
IMG-20220331-WA0094
الغربية الرئيس الفتاح السيسي القوافل الطبية الصحة الفحص الطبي القافلة الطبية ” حياة كريمة

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