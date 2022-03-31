عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2022

على طريقة المهرجانات .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل بابلو

بوستر بابلو
بوستر بابلو

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل بابلو والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ، الأغنية الدعائية للعمل التى قدمت  على طريقة أغانى المهرجانات . 

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

13 مايو .. مروان بابلو يحيى حفلا بالإسكندرية


الأغنية الدعائية لمسلسل بابلو  من كلمات محمود عبدلله وأردني، ومن غناء أردني .

قصة مسلسل بابلو :

 تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة  ، مما يجعله  يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل .

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

دارين حداد في كواليس مسلسل بابلو

أبطال مسلسل بابلو :

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي .

مخرج مسلسل بابلو : 

مسلسل بابلو من أخراج  محمد عبد الرحمن حماقي ، والذى اثبث تميزه خلال السنوات الماضية فى عدد من الاعمال الفنية الهامة ،كان أخرها مسلسل أجازة مفتوحة ، والذى قام ببطولته كل من شريف منير ولقاء الخميسي ، كما قدم حكاية مش هنفرح بيكي من مسلسل زي القمر ، وقد حققت نجاحاً كبيراً.

بابلو مسلسل بابلو حسن الرداد رمضان 2022 art entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

شاومي تعلن سلسلة هواتف الألعاب الخارقة Black Shark 5.. سعر ومواصفات

صبحي يشهد تكريم أبطال العالم للكاراتيه وذوي الهمم أصحاب المركز الأول والثاني

بوتين يحذر أوروبا من تدفق جديد للمهاجرين وأزمة غذاء عالمية

خالد ميري : رمضان فرصة لترشيد الاستهلاك.. فيديو

البيت الأبيض ينفي وجود اتصال بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي

مسجد الحسين يستقبل مصلين التراويح أول أيام رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ