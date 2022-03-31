على طريقة المهرجانات .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل بابلو

رمضان 2022

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل بابلو والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ، الأغنية الدعائية للعمل التى قدمت على طريقة أغانى المهرجانات .



الأغنية الدعائية لمسلسل بابلو من كلمات محمود عبدلله وأردني، ومن غناء أردني .

قصة مسلسل بابلو :

تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة ، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل .

أبطال مسلسل بابلو :

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي .

مخرج مسلسل بابلو :

مسلسل بابلو من أخراج محمد عبد الرحمن حماقي ، والذى اثبث تميزه خلال السنوات الماضية فى عدد من الاعمال الفنية الهامة ،كان أخرها مسلسل أجازة مفتوحة ، والذى قام ببطولته كل من شريف منير ولقاء الخميسي ، كما قدم حكاية مش هنفرح بيكي من مسلسل زي القمر ، وقد حققت نجاحاً كبيراً.