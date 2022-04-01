حرمت من نعمة البصر.. بنت الشرقية تبدع في حفظ القرآن بالقراءات العشر.. فيديو

الحمد لله أحفظ القران كاملا بالقراءات العشر الصغري وأعكف علي تعلم التجويد والقراءات في معهد الدكتور عبد الفتاح الطاروطي وأحلم أن أكون مدرس في علوم القران الكريم ولا مكان لإعاقتي في تعليمي ..بهذة الكلمات بدءت إيمان وائل أحمد غريب والتي حرمها الله من نعمه البصر ولكن انعم عليها بنعمه البصيرة وحفظ القران الكريم كاملا وهي بعمر الـ 7 سنوات حديثها لموقع صدي البلد..

في البداية أكدت الطالبة "إيمان" الطالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري انها بدءت حفظ القران وهي في سن الـ 5 سنوات واتمت حفظه وهي بعمر الـ 7 سنوات ولم يتوقف الامر عند هذا الحد ولكنها أستطاعت الحصول علي الإجازة الصغرة في حفظ القران بالقراءات العشر وحاليا تعكف علي الحصول علي الإجازة الكبري.

وأستكملت "إيمان" ان الله اراد لها ان تكون من ذوي الإحتياجات الخاصة كفيفة لا تري النور ولكن الله الله انار لها حياتها بالقراءن الكريم وحفظة وتحلم بأن تكون مدراسا لعلوم القران مقدمة الشكر الي والدها ووالدتها وجميع أفراد أسرتها.

فيما أستكملت والده الطالبة "إيمان" ان نجلتها بدءت في حفظ القران عن طريق السمع وهي بعمر الـ 5 سنوات وبالفعل قررت ان اقوم بمساعدتها وبدءت ففي تحفيظها القران حتي أنعم الله عليها وأتمت حفظ القران كاملا.

وأضافت والدة الطالبة المعجزة ان نجلتها أتمت حفظ القران بالقراءات الصغري وهي حاليا تدرس القراءات العشر الكبري بمعهد فضيلة الدكتور عبد الفتاح الطاروطي وخاصة وأنه مثلها الأعلي وتحلم بأن تكون أستاذة في علوم القراءن.

وعن إشتراكها في مسابقات في حفظ القراءن أكدت انه بالفعل إشتركت إيمان في العديد من المسابقات والحمد لله حصلت علي العديد من الجوائز والمراكز الأول علي مستوي محافظة الشرقية وخارج المحافظة.

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