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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ رحمة حسن من الجيم

صدى البلد

شاركت الفنانة الشابة رحمة حسن صورا جديدة لها في أحدث ظهور من الجيم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بملابس رياضية، والتقطت صورا سيلفي لاقت تفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا.

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بالأبيض.. رحمة حسن تشارك متابعيها أحدث جلسة تصوير

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بالأسود الأنيق.. رحمة حسن تبهر متابعيها بإطلالة مميزة

وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر. 

وبدأت رحمة  العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة). ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة".

جلسة تصوير أحدث ظهور الفنانة رحمة حسن سارة عبد الرحمن سمير وشهير وبهير مسلسل سابع جار

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